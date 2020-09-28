Москва, 28 сентября 2020, 17:06 — REGNUM В стране 51% больничных коек свободен на случай поступления пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
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Как сообщало ИА REGNUM, о большом количестве таких коек ранее рассказал замглавы ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Попова ранее заявила, что в Москве антитела к COVID-19 есть у четверти населения.
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