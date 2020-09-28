Москва, , 17:06 — REGNUM Призывы ряда граждан к несоблюдению санитарных требований недопустимы сегодня. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Призывать сегодня не соблюдать требования нельзя. Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня», — сказала Попова.

По словам чиновницы, если она знает, что человеку угрожает болезнь, то призывать его не соблюдать санитарные требования недопустимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве ужесточили ограничительные рекомендации для ряда категорий граждан, в числе которых — пожилые люди и беременные женщины.