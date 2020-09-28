Ханты-Мансийск, 28 сентября 2020, 17:02 — REGNUM В Ханты-Мансийске 28 сентября эвакуировали посетителей из торгового центра «Небо». На месте работала полиция и Росгвардия, сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.
Эвакуация произошла из-за анонимного звонка о минировании торгового центра Взрывное устройство не обнаружено.
Напомним, в сентябре произошло несколько эвакуаций по звонкам о взрывных устройствах в торговых центрах Югры, причём ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске «минируется» уже второй раз.
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