Москва, , 17:02 — REGNUM Коронавирус имеет формирующийся статус сезонности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный у которого формируется очевидная сезонность», — сказала Попова.

По её словам, в основном вирус приходит в Россию в холодный период года, а в Южном полушарии он «наступал очень интенсивно» в холодный период года для этой территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано увеличение числа выявленных случаев коронавируса.