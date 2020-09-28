Липецк, , 16:59 — REGNUM В Липецкой области полностью закрыты на карантин четыре школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Закрытые школы находятся в селе Донское в Задонском районе, в городе Тербуны, в селе Завальное Усманского района и селе Нарышкино Чаплыгинского района. В них учатся 1919 человек.

Частично в области на карантин закрыта 41 школа: в Липецке — 57 классов в 25 учреждениях, в регионе в целом — 86 классов. Пять классов закрыли из-за контактных с носителями новой коронавирусной инфекции. Всего на дистанционном обучении в Липецкой области находятся 3953 ученика.

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