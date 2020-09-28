Москва, , 16:35 — REGNUM На сегодняшний день необходимость в новых жёстких ограничениях из-за увеличения числа выявленных случаев коронавируса отсутствует. Об этом заявил агентству ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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«Я думаю, что новых жестких ограничений пока вводить не надо, в настоящее время достаточно уже принятых мер», — сказал Малеев.

Он уточнил, что такое мнение основывается на том, что все будут соблюдать принятые ограничения.

Малеев напомнил, что в Москве многим людям рекомендуется удаленная работа, а людям старше 65 лет — домашний режим.

При этом специалист не исключил, что власти ужесточат штрафы в случае несоблюдения рекомендаций, а также подчеркнул, что пик заболеваемости COVID-19 страна прошла в мае 2020 года, и второй такой пик вряд ли будет достигнут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в России наблюдается увеличение числа выявленных случаев коронавируса.