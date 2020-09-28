Краснодар, , 16:34 — REGNUM Перинатальный центр краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре перестанет принимать беременных, рожениц и новорожденных с 29 сентября, об этом сообщается в Instagram лечебного учреждения.

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«С 29 сентября в связи с проведением плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2 закрыт на прием беременных, рожениц и новорожденных», — говорится в сообщении.

Предположительно, центр прервёт работу на четыре недели. Точную дату пресс-служба больницы обещает сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области ранее из-за выявленных случаев заражения коронавирусом был закрыт родильный дом и отделение реанимации муниципальной больницы.