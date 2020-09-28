Москва, , 16:33 — REGNUM О большом количестве резервных коек для пациентов с COVID-19 заявил Александр Горелов, замглавы ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, передаёт Sputnik.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в стране «достаточно много резервных коек», прежде всего, это касается российской столицы.

Горелов добавил, что коронавирус постепенно ослабевает «по мере распространения инфекции». Эксперт сказал, что в стране уже приняли меры к недопущению распространения вируса SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным одного из соцопросов, больше половины врачей в России говорят о неготовности медцчреждений ко второй волне COVID-19.

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