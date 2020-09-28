Магнитогорск, Челябинская область, , 16:32 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области работающие с коронавирусными пациентами медики вышли на пикет. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Акция прошла 27 сентября, Её участники жаловались на то, что не вовремя получают доплаты за работу с такой категорией граждан. Кроме того, они заявляли о том, что машины скорой помощи долго ждут в очередях на компьютерную томографию.

В минздраве Челябинской области уже отреагировали на эту акцию. По словам представителей ведомства, выплаты за ковид находятся на особом контроле, а с персоналом идёт разъяснительная работа. А вот очереди на КТ чиновники признали. Но подчеркнули, что они возникают из-за необходимости проводить дезинфекцию после каждого пациента.