Чебоксары, , 16:30 — REGNUM По данным Гидрометцентра России, предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России. Не исключено, что ранние морозы и снегопады ждут жителей Чувашии уже в октябре, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сегодня, 28 сентября, — уже седьмой день позднего «бабьего лета». Это при том, что и начало месяца в Чувашии в этом году выдалось не по сезону теплым. За весь сентябрь в Чебоксарах было всего пять дней с дождями. И эта ситуация больше похожа на осень 2014 и 2015 годов. В таком случае не исключено повторение холодного октября тех лет с ранними морозами и снегопадами.

Центр солнечного антициклона на этой неделе находится над Средней Волгой, атмосферное давление высокое, 760 миллиметров ртутного столба. Днём благодаря солнцу и слабому ветру вполне комфортно, 18−20 градусов выше ноля, ночью воздух остывает почти до ноля градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные дни центр области высокого давления окажется над северными морями, и в Чувашию начнет поступать более прохладная воздушная масса. Тем не менее резкого похолодания пока не предвидится, поскольку регион останется на теплой периферии антициклона. На следующей неделе начнет усиливаться ветер, но столбики термометров продолжат подниматься до отметок 15−17 градусов — это примерно на 5 градусов выше климатической нормы. Есть вероятность, что сухая погода сохранится еще практически всю первую декаду октября.