Махачкала, , 16:28 — REGNUM Учащиеся шестого класса одной из школ Махачкалы во время перемены избили своего одноклассника — мальчика-инвалида. Ребенок получил многочисленные ссадины и ушибы, а также психологическую травму, сообщила 28 сентября пресс-служба главного управления МВД по республике на странице ведомства в Instagram.

Ранее в одном из дагестанских сообществ в соцсети появились кадры видео, на котором группа школьников избивает другого подростка. В публикации отмечалось, что данный инцидент произошел 23 сентября в махачкалинской школе №46. По словам автора текста, потерпевший является инвалидом с рождения и группа из шести одноклассников систематически издевается над ним, а директор школы закрывает глаза на происходящее.

«Судя по заключению врачей, ребенок (мальчик-инвалид) получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Полицией Дагестана данный инцидент взят на контроль. Проведена проверка всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что установлены шесть учащихся шестого класса, которые причастны к издевательствам над одноклассником. Однако только трое подростков инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на профилактический учет, в отношении троих родителей составлены административные протоколы.