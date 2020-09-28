Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Свердловской области продлили на неделю срок действия «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь режим действует по 5 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Новые ограничения указом не вводятся. Жителей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания просят находиться дома. Необходимо продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 862 случая заражения коронавирусом.

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