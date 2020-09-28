Севастополь, , 16:03 — REGNUM Первый этап вакцинации медицинских работников от коронавируса завершился в Севастополе, сообщили 28 сентября ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

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«Первый этап вакцинации проведен. Следующую повторную вакцину ждем через три недели. Что касается вакцинации от гриппа — на сегодняшний день прививки получили 70 тысяч 703 человека, в том числе 11 тысяч 363 ребёнка», — сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Всего в Севастополе от гриппа планируется привить 271 тысячу жителей.

Отметим, Севастополь ранее получил первую партию в 42 вакцины — для вакцинации и ревакцинации 21 человека. Первыми прививки сделали медицинским работникам.

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