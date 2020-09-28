Калуга, , 17:23 — REGNUM В Калужской области 15-летнему жителю Обнинска судом назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно за грабеж в сетевом магазине, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Мест преступления Kaluga.sledcom.ru

В мае 2020 года подросток, находясь в продуктовом магазине, взял со стеллажа с алкогольной продукцией бутылку виски и спрятал под одежду, прошёл мимо кассы и не заплатил. В это время сотрудники магазина остановили подростка и потребовали вернуть похищенное. Обвиняемый применил насилие к одному из сотрудников магазина, но его все равно остановили и забрали похищенное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2020 года в Калужской области на 94,5% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Детьми и подростками было совершено 239 преступлений.

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