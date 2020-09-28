Черкесск, , 15:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число заразившихся коронавирусом приближается к семи тысячам человек. По данным федерального оперативного штаба на 28 сентября, всего в республике выявлен 6891 носитель нового коронавируса.

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За минувшие выходные рост ежедневного числа заболевших увеличился. Так, всего за последние три дня подтвержден COVID-19 у 210 человек, в том числе 72 — за прошедшие сутки. Число выздоровевших увеличилось ненамного — на 28 человек за все выходные.

Общее число преодолевших заболевание составляет в Карачаево-Черкесии 4799 пациентов. В настоящее время находятся на лечении 2064 человека. Из них 376 — в госпиталях. Остальные лица с выявленным коронавирусом лечатся на дому.

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