Москва, , 16:04 — REGNUM Февраль 2021 года будет более холодным, чем февраль текущего года, в большинстве российских регионов. Исключением будет только восточная часть Дальнего Востока. Об этом говорится в опубликованном 28 сентября Гидрометцентром России вероятностном прогнозе температурного режима на предстоящий отопительный период.

Прогноз охватывает полгода — с октября 2020 года по март 2021 года. Так, в октябре средняя месячная температура превысит норму на западе Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего Востока.

На юге Центральной России и Поволжья этот октябрь будет холоднее, чем прошлогодний.

В ноябре на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии средняя температура воздуха будет выше нормы.

Более холодный в среднем ноябрь ожидается в Магаданской области и на Чукотке.

В декабре температура выше нормы ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Поволжья, Урала и Сибири, а также Якутии.

Более холодный, чем годом ранее, декабрь будет на большей части Северо-Западного и Центрального федеральных округов и на Чукотке.

В январе температура превысит норму в Южном федеральном округе, на большей части Северного-Кавказского федерального округа и на юге Поволжья. Более холодным январь будет в Центральной России, Поволжье и большей части Сибири.

Февраль в среднем будет более тёплый в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — предупредили синоптики.

Март будет теплее нормы в Центральной России, Поволжье, на Урале, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, на Чукотке. Вместе с тем в марте будет в среднем холоднее, чем в 2020 году, в Центральном и Приволжском федеральных округах, на большей части Урала и в Забайкалье.