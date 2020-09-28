Москва, , 15:45 — REGNUM Большинство российских врачей (57%) считают, что медицинские учреждения не готовы ко второй волне коронавируса. 11% уверены, что больницы справятся с возможной пандемией, приводит данные опроса RNC Pharma и «Доктор на работе» «Медвестник».

Врачи московской клиники Mos.ru

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Врачи Москвы и Санкт-Петербурга более позитивно оценивают готовность больниц к приему пациентов, зараженных коронавирусом. О полной готовности говорят 19% медиков двух столиц, в регионах — 8%

Около трети медработников заявили о высокой готовности медучреждений. Еще треть говорят, что их «опять будут бросать на амбразуру». Среди основных проблем в борьбе с COVID-19 — дефицит врачей и младшего медперсонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 сентября возобновились некоторые санитарные ограничения. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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