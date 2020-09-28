Майкоп, , 15:53 — REGNUM Два человека с COVID-19 умерли в Адыгее 27 сентября. В инфекционных госпиталях скончались двое пожилых жителей Майкопа 1945 и 1951 годов рождения, сообщили 28 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

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Отметим, что накануне в Адыгее впервые с 24 июля зарегистрировали более одного случая смерти пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 32.

За минувшие сутки в Адыгее зафиксировали 32 случая заражения коронавирусом нового типа, всего с начала пандемии в республике инфекцию выявили у 4051 человека. Выздоровели в республике 3460 инфицированных (+20 за сутки), или 85,4% лиц с COVID-19.