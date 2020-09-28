Джакарта, , 15:42 — REGNUM Крупнейший ежегодный фестиваль аквакультуры в Индонезии Aquafest 2020 пройдет онлайн с 26 сентября до 18 октября 2020 года из-за пандемии, сообщает Antara.

«В первую очередь, эта деятельность проводится для повышения престижа индонезийских декоративных рыб и знакомства общественности с аквакультурой», — заявил исполнительный директор Aquafest 2020 Мухаммад Ихсан.

Основная программа нынешнего правительства заключается в увеличении экспорта креветок в 2024 году как наиболее ценного товара в секторе аквакультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, политика введения строгих крупномасштабных социальных ограничений в Индонезии считается успешной в сдерживании роста случаев заражения SARS-CoV-2 в Джакарте.

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