Кострома, , 15:41 — REGNUM Очередными жертвами COVID-19 в Костромской области стали 70-летний мужчина и 89-летняя женщина. Об этом 28 сентября сообщает оперативный штаб.

Таким образом, за весь период эпидемии коронавируса в регионе скончались 75 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. За минувшие сутки в области выявили ещё 53 инфицированных.

Всего в регионе обнаружено 4667 заражённых, 3542 человека уже выздоровели. Лечение в больницах продолжают 143 костромича, на дому восстанавливаются 907 заболевших.