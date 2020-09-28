Краснодар, , 15:41 — REGNUM В Киргизии на сегодняшний день удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом сегодня, 28 сентября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба Кремля.

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Он подчеркнул, что большую помощь в этом республике оказала Россия.

«Благодаря вам нам удалось стабилизировать эпидситуацию в стране и благодаря вам оказана поддержка нашим гражданам, которые проживают в России», — отметил Жээнбеков.

Руководитель республики ещё раз поздравил Россию с регистрацией первой вакцины против коронавирусной инфекции, а также выразил надежду, что она будет доступна и гражданам Киргизии.

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«Киргизия всегда чувствует крепкое плечо России как истинного друга, союзника, стратегического партнёра. Особенно мы это почувствовали в это нелёгкое, непростое время», — добавил президент Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия готова поставлять в Киргизию свою вакцину против новой коронавирусной инфекции, если киргизская сторона проявит к ним интерес.

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Напомним, Белоруссия уже получила первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».