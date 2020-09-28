Кострома, , 15:39 — REGNUM 1236 детей, обучающихся в гимназии № 15 в Костроме, отправили на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии Светлана Козело.

Класс физики гимназии №15

Новую инфекцию выявили у 7 педагогов образовательного учреждения и 3 школьников. Известно, что дети заразились коронавирусом по семейным контактам.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте образования и науки региона, в ближайшие две недели школьники будут получать знания в дистанционном формате. В здании проведут полную дезинфекцию. В Роспотребнадзоре считают, что принятое решение позволит школе «вернуться к привычной организации образовательного процесса в самые короткие сроки».

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