Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM Преподающая на факультете журналистики Уральского федерального университета Любовь Третьякова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

По словам доцента УрФУ, она проходит лечение от COVID-19 вместе со своим мужем — главой департамента внутренней политики Свердловской области Антоном Третьяковым. Ранее местные СМИ писали, что у чиновника мог быть подтверждён диагноз «COVID-19».

"Оба ещё лечимся», — написала преподавательница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вузе подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском федеральном университете подтвердили новый случай COVID-19

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале продлили «режим повышенной готовности»