Кострома, , 15:36 — REGNUM Директор Центра социальных выплат (ЦСВ) Костромской области Марина Фомина сообщила о разрешении проблемы с начислением выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». По её словам, «основная масса обращений» на получение пособий уже «рассмотрена». Количество жалоб, связанных с затягиванием сроков обработки заявлений сократилось со 100 до 3−5 в день.

Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы как работали в выходные дни, так и продолжаем работать в выходные. Значительно сократилось количество обращений граждан о несоблюдении сроков рассмотрения их заявлений. Если раньше их поступало более сотни в день, то сейчас эта цифра варьируется от трех до пяти», — прокомментировала ситуацию ОТРК «Русь» Фомина.

Напомним, проблема с рассмотрением заявлений на получение «президентских» выплат в Костромской области обострилась в июле. Из-за сбоя в работе федерального программного комплекса сотрудникам центра приходилось обрабатывать документы вручную. Общую ситуацию осложнило то, что некоторые родители неправильно заполнили документы или подали сразу несколько заявлений через сайт Госуслуг и многофункциональные центры.

В ситуацию вмешались областные власти. Губернатор региона Сергей Ситников раскритиковал медленные темпы работы сотрудников и поставил вопрос об увольнении директора Центра социальных выплат Владимира Поцелуева. Занявшей его место Марине Фоминой поручили завершить обработку заявлений в срок до 20 августа. Однако, новый руководитель не успел справиться с задачей к этому сроку. Сейчас штат сотрудников ЦСВ увеличили на 17 человек, в день сотрудники обрабатывают до 600 заявлений. Работа федерального программного комплекса также восстановлена. По последней информации, нерассмотренными остаются около 4 тысяч обращений от костромских родителей. Завершить их обработку планируется в первых числах октября.

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