Подгорица, , 15:33 — REGNUM В Черногории даже с условием отсрочки начала учебного года на месяц, школы в городах с самым высоким уровнем заболеваемости скорее всего начнут работу сразу в режиме дистанционного обучения. Такое решение принял институт общественного здравоохранения.

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Ранее минобразования выработало схему, при которой в школе очно будут учиться дети с 1 по 6 класс, а остальные дистанционно с обязательными очными консультациями в школе раз в 14 дней.

Напомним, что с 28 сентября в ряде муниципалитетов Черногории ввели карантин из-за большого числа выявленных случаев заражения коронавирусом.