Тосно, Ленинградская область, , 15:51 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения несовершеннолетних граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Тосненском районе. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

Напомним, в августе 2020 года в деревне Шапки Тосненского района Ленобласти было обнаружено массовое захоронение детей, которые были расстреляны в первые дни оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Останки 15 несовершеннолетних учащихся были обнаружены во время раскопок на одном из участков земли в поселке Шапки. Началась доследственная проверка.

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Напомним, по предварительным данным, в поселке Шапки найдено захоронение расстрелянных в 1941 году учащихся одного из фабрично-заводских училищ (ФЗУ) Ленинграда. Несовершеннолетние подростки были схвачены фашистами, когда пробирались в свои родные места, и расстреляны. Обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды.

«На то, что погибшими являлись гражданские лица указывало отсутствие предметов одежды красноармейцев и наличие личных вещей, свидетельствующих о том, что это учащиеся», — уточнили в ведомстве.

Согласно архивным источникам, к концу августа 1941 года поселок был оккупирован частями боевой группы «Зейтц», а именно подразделениями 20-го разведывательного батальона и 3-го батальона 67-го мотопехотного полка.

«В настоящее время продолжают проводиться поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СКР

Напомним, ранее на воинском мемориале «Новая Малукса» возле Мгинского городского поселения Ленинградской области были захоронены останки 442 советских воинов, павших в боях за Ленинград. А на братском кладбище у деревни Чудской Бор состоялось захоронение останков 203 воинов Волховского фронта.

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