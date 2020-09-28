Майкоп, , 15:35 — REGNUM Ученики 47 классов в школах Адыгеи отправлены на карантин в связи с выявлением в учреждениях случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным на 28 сентября, на дистанционном обучении находятся более 860 учащихся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам пленарного совещания по вопросам реализации противоэпидемических мероприятий.

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В ходе обсуждения было отмечено, что к настоящему времени в Адыгее зарегистрировано более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом за последнюю неделю зафиксирована тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных. Так, с 20 по 26 сентября инфекция выявлена у 195 человек.

Еще одна негативная тенденция — рост числа инфицированных среди людей старшего возраста. По данным минздрава республики, на сегодняшний день в реанимации находятся 15 пациентов с COVID-19, и в основном это пожилые люди.

«Вместе с тем улучшилась эпидобстановка в образовательных организациях, где к 28 сентября число детей, занимающихся дистанционно, уменьшилось до 866 (в 47 классах 21 школы)», — сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков отметил, что источниками распространения коронавируса по-прежнему остаются мероприятия с массовым пребыванием людей, в том числе свадьбы и похороны. Кроме того, специалисты связывают рост числа инфицированных с началом учебного года и участившимися контактами между пожилыми людьми и детьми, которые зачастую бессимптомно переносят болезнь.