Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM В Петербурге вновь собирают кровь у переболевших COVID-19 для лечения новых зараженных. Об этом информирует Городская станция переливания крови (ГСПК).

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«Городская станция переливания крови» возобновляет включение граждан в базу потенциальных доноров антиковидной плазмы», — заявляет учреждение в официальном сообществе «ВКонтакте».

Чтобы попасть в базу, гражданин должен был перенести COVID-19, но на этом этапе уже быть совершенно здоровым. Ему нужно связаться со специалистами через личные сообщения группы в соцсети или по WhatsApp, Viber или Telegram.

«Наш телефон для текстовых сообщений в мессенджерах +79 052 511 392. Специалисты отвечают с 9 до 17 часов в рабочие дни», — подчеркивают в ГСПК.

Заметим, в августе базу доноров «антиковидной» плазмы перестали пополнять, так как заболеваемость пошла на спад. Однако с 20 августа наблюдается стабильный рост числа зараженных, которое фиксируют в Петербурге ежесуточно. К 28 сентября был достигнут максимум за период с 17 июля.

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Кроме того, сейчас «донорский светофор» ГСПК свидетельствует о том, что в городе остро не хватает абсолютно всех групп крови и резуса, кроме четвертой положительной. Низкие темпы пополнения запасов и последующий дефицит врачи связывают с пандемией.

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