Москва, , 15:23 — REGNUM Деятельность российских судов и судей положительно оценивают 25% жителей России, отрицательно — 41% опрошенных. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Считают, что суды в своей работе должны быть независимы от руководства страны 53%, должны быть подконтрольны руководству страны — 36% опрошенных.

По мнению 45%, суды в России часто выносят несправедливые приговоры. 32% убеждены, что такое случается редко. Более половины (51%) считают, что большинство судей берут взятки, не верят в это 25%.

Опрос проведен 7−9 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в России должны начать работу с 1 октября 2019 года.

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