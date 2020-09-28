Подгорица, , 15:22 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Черногории продолжает обостряться, в связи с этим с 28 сентября национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями ввел новые меры в ряде муниципалитетов страны.

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Все они были поделены на 4 зоны от зеленой до красной в зависимости от показателя число активных случаев на 100 тысяч населения.

Самые жесткие меры ввели Никшиче, Андриевице и Беране. Здесь с 22 до 5 часов предусмотрен комендантский час, запрет на работу баров, ресторанов, кафе, запрет ходить в гости.

Большинство муниципалитетов не затронули новые меры, однако власти предупреждают о быстром росте числа зараженных.