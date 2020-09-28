Москва, , 15:21 — REGNUM В России на конец прошлой недели из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин. Об этом 28 сентября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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"На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени», — сказал Кравцов.

Он уточнил, что всего в России 39 803 школы, в которых учатся 16 млн школьников.

Кравцов добавил, что такая динамика является незначительной и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что ученики российских школ продолжат обучение в новом учебном году в очной форме.

По его словам, переводить учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции не придётся. Музаев подчеркнул, что случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19 единичны.

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