Тюмень, , 15:19 — REGNUM В Тюменской области середины сентября открылись учреждения дополнительного образования. Двухнедельный промежуток между началом учебного года и открытием кружков и секций помог детям и родителям правильно сформировать свой режим дня, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Количество детей, посещающих секции, ежедневно меняется, отметили в штабе. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции стремление к дополнительным занятиям у тюменских детей не спадает. Так 19 сентября в ДК «Нефтяник» состоялась всенародная запись в детские кружки и секции Тюмени. На ярмарке было представлено более 50 направлений дополнительного образования, 100 кружков, секций, клубов, школ города. По итогам ярмарки на услуги дополнительного образования записались 1500 человек.

В штабе подчеркнули, что во всех учреждениях дополнительного образования тщательно соблюдаются все установленные Роспотребнадзором правила санитарно-эпидемиологической безопасности. А именно, соблюдение термометрических фильтров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, проведение уборок с использованием дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха, запрет на проведение массовых мероприятий.

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