Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Сотрудники ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора представили новую модель распространения коронавируса, согласно которой к декабрю 2020 года COVID-19 переболеют почти 70% жителей Ростовской области.

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Согласно прогнозу учёных, основанному на интерактивной SEIR-модели, к декабрю COVID-19 переболеют почти 3 млн жителей Дона (68% населения), большинство из них перенесут коронавирус в лёгкой форме. На основании исследования можно предположить, что в ближайшее время в Ростовской области будет сформирован популяционный иммунитет к SARS-CoV-2.

При этом число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигнет 750 человек, считают исследователи, пишет 161.ru. Однако показатель смертности может быть заметно ниже при условии соблюдения жителями Ростовской области санитарных требований и процедуры вакцинации.