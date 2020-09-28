Оренбург, , 15:22 — REGNUM В Оренбургской области с 28 сентября по 12 октября вводится режим самоизоляции для граждан, чей возраст старше 65 лет. Изменения прописаны в указе губернатора от 28 сентября, сообщила вице-губернатор, глава минздрава региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

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»Мы возвращаемся к норме, которая была весной. Что значит режим самоизоляции для лиц пожилого возраста? Это возможность выходить за пределы своего места жительства только за медпомощью (хотя мы сегодня всю неотложную медицинскую помощь обеспечиваем дома), и второе — это в ближайший магазин. И всё!», — подчеркнула Савинова.

Добавим, в губернаторском указе также указано требование по ужесточению режима использования средств индивидуальной защиты.

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