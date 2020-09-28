Омск, , 15:14 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 31 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Также в регионе сохраняется масочный режим. Такое решение было принято 28 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Контроль за соблюдением масочного режима усиливается. На заседании сообщили о том, что предприятия и организации, которые не соблюдают мер профилактики, будут закрывать.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 10 853 человек.

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