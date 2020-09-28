Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбургской области вводят меры по ужесточению коронавирусного режима. Губернатор Денис Паслер 28 сентября завизировал указ, действие которого предполагается в течение двух недель. Об этом сообщила 28 сентября вице-губернатор, глава минздрава региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Главная задача — постараться воздержаться от массовых закрытий, не закрывать ни магазины, ни производство. Мы сможем с этой задачей справиться, если будем понимать, что мы должны соблюдать масочный режим в общественном пространстве, в первую очередь магазинах и общественном транспорте. Эта норма в сегодняшнем указе существенно ужесточена», — сказала Савинова.

Запрещено нахождение в торговых объектах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Губернатор обратился к ведомствам с требованием усилить контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественных местах.

«Пришло время общественной солидарности. Мы должны позаботиться друг о друге, в том числе общественном транспорте. Нет у вас маски — не заходите в общественный транспорт! Подумайте о тех людях, которые находятся с потенциальным источником инфицирования», — обратилась министр к населению.