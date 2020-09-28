Москва, , 15:06 — REGNUM Большинство жителей ведущих стран мира (73%) считают, что женщины должны работать. Не согласны с этим только 16% опрошенных, публикует данные опроса ИХ «Ромир».

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Безоговорочным лидером по согласию с утверждением, что женщины не должны работать стала Индия (45%). Реже всего так думают жители Бразилии (4%). 88% жителей этой страны выступают за работающих женщин.

Жители России оказались в середине рейтинга. 18% респондентов полагают, что женщины не должны работать. 24% придерживаются противоположного мнения. В чём-то согласны, а в чём-то нет — 34% российских граждан.

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Опрошены 7100 жителей 10 стране мира, в России — 40 тыс. граждан в 220 городах с населением 10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.

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