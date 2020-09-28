Оренбург, , 14:58 — REGNUM В семи муниципальных образованиях Оренбургской области на карантин из-за случаев заражения коронавирусом закрыто 22 класса в 16 школах. Об этом сообщила 28 сентября глава минздрава региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

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«На самом деле, это немного. Нет ни одной школы, закрытой целиком», — подчеркнула министр.

Согласно проведенному региональным минздравом совместно с Роспотребнадзором анализу, за последние четыре недели на один случая заноса возбудителя коронавирусной инфекции в школу приходится два случая заражения в среднем. Это свидетельствует о том, что противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях проводят качественно, отметила Савинова.

Напомним, с конца марта в Оренбужье выявлено 12 642 носителя SARS-CoV-2.

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