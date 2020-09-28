Москва, , 14:55 — REGNUM Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на вынесенный приговор. Об этом 28 сентября сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Леля Кокая.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова Михаила Олеговича», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Пресненском суде Москвы был вынесен обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, Ефремова обязали выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей по гражданскому иску. После освобождения актёр в течение трёх лет будет лишён права управлять автомобилем.

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