Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пока находится на неэпидемическом уровне. Однако в городе стали чаще выявлять зараженных риновирусом. Тем временем от гриппа в Петербурге уже привились более 978 тыс. человек.

Как сообщили 28 сентября в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время в регионе групповых заболеваний гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы», — уточнили в ведомстве.

По данным на понедельник, 28 сентября в городе привито против гриппа 978 869 человек, в том числе 181 117 детей. Кроме того, за счет дополнительных источников финансирования привито 83 232 человека.

«Охват прививками против гриппа составляет 18,18% населения города», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

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