Стокгольм, , 19:10 — REGNUM 22 сентября премьер-министр Эстонии Юри Ратас вылетел в Стокгольм на встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Поводом экстренной встречи послужил документальный фильм Discovery, во время съемок которого были обнаружены новые факты о затонвшем в 1994 году судна «Эстония». Однако теперь Ратас настаивает на очередной встрече с Лёвеном и требует нового расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом 28 сентября сообщила газета Expressen.

Напомним, что 28 сентября внимание мировой общественности привлёк документальный фильм Discovery о затонувшем в 1994 году теплоходе «Эстония». Съемочной группе удалось задокументировать четырехметровую пробоину на правом борту, которая ранее была не видна из-за закрывавшего его глиняного дна. Данный факт не был учтён в предыдущих расследованиях по факту аварии, которая унесла жизни более 850 человек.

«Они встречались во вторник в Стокгольме и обсуждали ряд вопросов, в том числе проблему «Эстонии», — заявил Гёста Бруннандер, пресс-секретарь премьер-министра Стефана Лёвена.

Переговоры «проходили на фоне документального фильма», Бруннандер. Однако он не хочет вдаваться в подробности, когда именно была запланирована встреча, о которой практически ничего не сообщалось. Теперь премьер-министр Ратас снова хочет поговорить с официальным Стокгольмом, а также представителями Финляндией. По данным издания, сегодня, 28 сентбяр, Лёвен и Ратас пока не созванивались.

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