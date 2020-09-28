Москва, , 14:45 — REGNUM Повторение пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в начале пандемии (весной 2020 года), маловероятно. Об этом 28 сентября заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Скорее всего, мы не дойдем до пиковых показателей заболеваемости COVID-19, которые были весной» — сказал в беседе с РИА Новости академик.

По его словам, это объясняется принимаемыми мерами, а также приобретённым в результате перенесённого заболевания или вакцинации иммунитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным оперативного штаба на 28 сентября, за минувшие сутки было выявлено 8135 носителей коронавируса. Сутками ранее этот показатель составлял 7867 случаев заражения — на 268 случаев меньше. За весь период пандемии в стране зарегистрировано почти 1,16 млн носителей SARS-Cov-2.

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В середине сентября официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в России не наблюдается заметного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией, в отличие от многих европейских стран. По её словам, в РФ ситуация находится на плато.