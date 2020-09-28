Москва, 28 сентября 2020, 14:45 — REGNUM Повторение пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в начале пандемии (весной 2020 года), маловероятно. Об этом 28 сентября заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
По его словам, это объясняется принимаемыми мерами, а также приобретённым в результате перенесённого заболевания или вакцинации иммунитета.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным оперативного штаба на 28 сентября, за минувшие сутки было выявлено 8135 носителей коронавируса. Сутками ранее этот показатель составлял 7867 случаев заражения — на 268 случаев меньше. За весь период пандемии в стране зарегистрировано почти 1,16 млн носителей SARS-Cov-2.
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В середине сентября официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в России не наблюдается заметного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией, в отличие от многих европейских стран. По её словам, в РФ ситуация находится на плато.