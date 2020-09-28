Москва, 28 сентября 2020, 14:44 — REGNUM Министерство просвещения РФ не планирует проводить массовый переход школ на дистанционное обучение.
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«Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.
Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном переходе школ, в частности, московских, на дистанционное обучение из-за второй волны распространения коронавируса. В частности, такие разговоры идут среди московских родителей.