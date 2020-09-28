Стокгольм, , 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме. Об этом 28 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Шведский солдат Brindefalk

Глава кадровой службы Клас Экселл уже заявил, что данный офицер, уличенный в содеянном, представлял угрозу как для себя, так и для военного ведомства страны. Личность офицера пока не раскрывается.

Напомним, что ранее журналистам Dagens Nyheter удалось обнаружить, что в своем резюме некий высокопоставленный шведский офицер утверждал, что имеет большой опыт работы в армии Великобритании. Но информацию о том, что он был летчиком-штурмовиком и пилотом вертолета, а также главнокомандующим ВМС Великобритании, Королевский флот не смог подтвердить для издания.

По словам Экселла, факты разоблачения сотрудника военного министерства уже были переданы правительству.

«Я серьезно воспринимаю данную ситуацию, когда люди врут и лгут в своем резюме, это прискорбно. Это ужасно. Вооруженным силам сложно защитить себя от таких людей, которые лгут. Нам следовало бы лучше проверять предоставленную информацию», — заявил Экселл.

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