Варшава, , 14:40 — REGNUM Сложивший свои полномочия около месяца назад глава польского минздрава Лукаш Шумовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает Onet.pl.

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Внимание широкой общественности к персоне экс-министра привлек тот факт, что сразу после ухода с поста министра в конце августа он уехал в отпуск в Испанию. Шумовский отдыхал там на роскошной яхте, принадлежащей почетному консулу Исландии миллионеру Богуславу Семиоту. Однако возмущения были в основном вызваны тем, что Испания является одним из европейских лидеров по распространенности коронавируса.

«В плавании мы провели более сотни часов. Мы только один раз сошли на берег, и то, это был остров, на котором не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Нас на отдыхе было двое, так что это было безопасно», — заявил Шумовский журналистам 10 сентября.

В то же время стало известно, что после возвращения из Испании Лукаш Шумовский сдал тест на коронавирус, и он оказались отрицательными. Специалисты полагают, что заражение, скорее всего, произошло в Польше.