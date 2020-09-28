Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) увеличат количество медицинских работников в пункте тестирования на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

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Пункт тестирования предназначен для жителей, вернувшихся из-за границы. Ранее в аэропорту образовались многочасовые очереди из желающих пройти обследование.

Теперь в пункте будут одновременно работать три медсестры. Перед этим медработники оказались вынуждены перейти на круглосуточный режим работы из-за увеличившегося пассажиропотока с международных рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начали штрафовать вернувшихся из-за рубежа жителей, не сдавших или не вовремя сдавших тест на COVID-19.

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