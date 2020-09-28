Калуга, , 15:51 — REGNUM Областной форум работников дошкольного образования по теме «Современное дошкольное образование: ресурсы и возможности» состоялся 28 сентября в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона.

В детском саду Admoblkaluga.ru

В мероприятии приняли участие педагогические работники из всех муниципалитетов области. Рассматривались наиболее актуальные вопросы деятельности учреждений дошкольного образования. Речь, в частности, шла об организации работы в современных условиях, проблемах методического сопровождения инклюзивного образования, создании в детских группах психологически комфортной среды. Участники форума поделились с коллегами опытом применения современных образовательных программ и IT-технологий. Обращаясь к участникам встречи, министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что за последнее время в регионе построено много детских садов, улучшилось качество дошкольного образования, неизменной остаётся значительная роль педагогов в воспитании детей.

«Всем хорошо понятна роль, которую выполняет воспитатель, работая с детьми дошкольного возраста. В это время закладываются самые важные основы последующего развития ребенка, — подчеркнул глава образовательного ведомства. — Я благодарю всех вас за то, что вы понимаете, сколь важным является дошкольное образование не только для подготовки ребенка к школе, для его успешности, но и для стабильности и процветания нашей страны».

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