Москва, , 14:31 — REGNUM В ситуации с памятников Ленину в Белгородской области должны разобраться правоохранительные органы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ),

«Уход Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области спровоцировал выход из-под контроля чиновников, действующих похожими на украинский методами и занимающихся русофобией. Россия является правопреемницей СССР, Ленин — основатель советского государства. Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы», — заявил Гаврилов.

Вместе с тем мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину.

А еще раньше власти Белгорода сообщили, что памятник Ленину, демонтированный ранее в Центральном парке и отправленный на реставрацию, восстановлению не подлежит.

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