Оренбург, , 14:31 — REGNUM В пригороде Оренбурга идёт ремонт кровли Бердянской средней образовательной школы. При этом образовательный процесс не прерывается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии и подчеркнули, что безопасности школьников угрозы нет.

Планируется, что ремонт здания завершится до 2 ноября. Такой срок сдачи объекта предусмотрен условиями контракта.

Сейчас ремонтируют кровлю, при этом не затрагиваются конструктивные элементы строения. По данным администрации города, проведение работ не мешает учебному процессу, так как осуществляется во внеурочное время и в выходные дни.

Для выполнения следующего этапа ремонтных работ — укладки наружного кровельного покрытия — вокруг здания учреждения устанавливают строительные леса. Для безопасности учеников принято решение о размещении детей в других зданиях поселка Бердянки, среди которых детский сад и дом культуры.