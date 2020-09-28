28 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 14:30 — REGNUM Премьер Михаил Мишустин съездил на Дальний Восток где ознакомился с его проблемами. Дано 70 поручений. Это огромная работа и огромные деньги. Полпред президента на Дальнем Востоке, он же вице-премьер, Юрий Трутнев высказался о поездке: «Михаил Владимирович глубоко погрузился в проблемы Дальнего Востока. В результате был подписан перечень из 70 поручений, исполнение которых имеет важное значение для улучшения условий жизни в регионах. Главное, чтобы эти поручения были выполнены. Мы будем это контролировать».

Русский Север считается менее важным чем Дальний Восток, хотя проблем здесь не меньше, просто люди терпеливее Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Почему Дальний Восток приоритетен, а Арктика нет? В 2014 году, когда принимали программы социально-экономического развития на Дальний Восток выделили 391 млрд рублей, а на Арктику — 7 млрд. рублей. Население Дальнего Востока — 8 млн. человек, а Арктики — 2,3 млн., на душу на Дальнем Востоке получалось 47 тысяч рублей, в Арктике 3 тысячи рублей. Прошло 6 лет, на правительстве принимают программу развития Арктики в размере 22,6 млрд рублей, и Дальнего Востока с пока неозвученной, но несравнимой с Арктикой Большой цифрой. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Козлов: «Если в апреле 2018 года у нас было 55 млрд рублей на ремонт и строительство социальных объектов (на Дальнем Востоке), то сегодня эта сумма уже превышает 99 млрд рублей».

Читают люди на Русском Севере о Дальнем Востоке и завидуют.

Юрий Трутнев, вице-премьер курирующий Дальний Восток и Арктику:

«Правительство выделило на их (дальневосточных городов-центров развития) развитие 99,4 млрд рублей, чтобы… построить школы, больницы, детские сады… На сегодняшний день построено и реконструировано 363 объекта… Выполнен капитальный ремонт 243 социальных объектов».

«Минсельхоз России проработает вопрос о частичном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц… что позволит обеспечить Дальний Восток овощами собственного производства…». В арктической Архангельской области в 2019 году выделено грантов на поддержку фермеров всего лишь на 63 млн рублей — по 48 рублей на жителя.

Теплицы

«Минтрансу России дано поручение дополнительно рассмотреть возможность подъема судов, которые затонули в акваториях Дальнего Востока… и наносят экологический ущерб». В Ледовитом океане захоронено около 17 тыс. объектов с отработанным ядерным топливом, покоятся останки трех атомных подводных лодок, и 14 атомных реакторов. Почему Минтрансу РФ не даны поручения поднять их?

«…Обсудили запуск нового цифрового сервиса… Внедрение электронного документооборота позволит в три раза сократить сроки оформления лесных участков. Инвесторы смогут приобрести их на электронных аукционах, а также продать лесную продукцию на бирже». Почему такого нет в Арктике, хотя лесная отрасль там более развита чем на Дальнем Востоке?

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«…Инфраструктурная поддержка… в создании объектов энергетики, железнодорожной инфраструктуры, наружного газопровода, крупных автомобильных дороги… инвесторы вкладывают деньги в стройку предприятия… государство даёт субсидию на строительство дорогой инфраструктуры…». Это в Арктике есть — инвестпроект свыше 300 млн рублей может получить через Минвостокразвития РФ на развитие инфраструктуры.

«На электронной карте инвесторы самостоятельно выбирают рыбоводный участок, подают заявку на его приобретение через систему электронных аукционов. За два года работы механизма бизнес получил в два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет». В Арктике тоде ловят много рыбы, но этого нет.

Наконец, почему, по словам А. Козлова, по Дальнему Востоку «за шесть лет утверждено 53 федеральных закона, Правительство выпустило 259 актов и распоряжений. Масштаб для сравнения: если перевести в дни, то условно раз в неделю на протяжении шести лет для Дальнего Востока принимались знаковые решения». По северной границе России такого нет и в помине!

Почему выдающийся организатор Ю. Трутнев набрал столько портфелей — Дальний Восток и Арктику? Не потому ли, что на два макрорегиона дадут больше ресурсов и полномочий, которыми можно сманеврировать в пользу Дальнего Востока, который Ю. Трутнев считает своим главным поручением — поручением президента?

Юрий Трутнев Amurobl.ru

Почему в «арктическом» пакете законов есть обязательная федеральная экологическая экспертиза по всем капитальным постройкам вплоть до кирпичного гаража, а в пакете законов по Дальнему Востоку нет? Или экология Дальнего Востока не такая же уязвимая, как в Арктике? Это похоже на перевод Арктики на вахтовый метод и намек: всем «пора валить».

Не хабаровские ли хождения «за Фургала» стали причиной поездки премьера М. Мишустина на Дальний Восток и 70 поручений в сотни миллиардов из федерального бюджета? Если так, то разве в Арктике нет протестных регионов, как, например, НАО, где не прошли поправки к Конституции и где на выборах губернатора Архангельской области победил кандидат оппозиции? Или как Республика Коми и Архангельская область с их протестами против мусорного полигона в Шиесе?

Люди по любому поводу будут выходить на улицы если в регионах не будет выравнивания уровня жизни, создания рабочих мест, развития инфраструктуры и социальной сферы. При Ельцине многое было как в «кривом зеркале», но Севером управляли более правильно. В 1990—2018 гг. существовал Государственный комитет по делам Севера. И сейчас надо разделить министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на два — одно Дальнего Востока и другое — Арктики. Чтобы успехи на Дальнем Востоке не закрывали глаза на растущие проблемы в Арктике.